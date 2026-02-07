Разгромы и досрочные победы. Как Оралбай и команда вышли в финал

На престижном турнире Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания) состоялись полуфинальные поединки - несколько казахстанских боксеров вышли в финал, сообщают Vesti.kz.

В финал международного турнира прошли лидеры национальной сборной, а Аман Конысбеков победил чемпиона мира Юрия Захариева из Украины.

Досрочной победы добилась Умида Садыкова, заставив рефери остановить бой, а Панар Сейтханкызы отправила соперницу в нокдаун.

Результаты полуфинальных боев турнира Boxam Elite в Испании

Ринг A

65 кг. Назерке Серик - Пранжал Ядав (Индия) - 3:2

80 кг. Гюзаль Садыкова - Наина (Индия) - 0:5

+80 кг. Умида Садыкова - Каур Манкират (Индия) - рефери остановил бой в первом раунде. Выиграла Садыкова

50 кг. Санжар Ташкенбай - Карлос Диас Лопес (Испания) - 5:0

55 кг. Махмуд Сабырхан - Сингх Ядумани (Индия) - 5:0

70 кг. Торехан Сабырхан - Хитеш (Индия) - 5:0

75 кг. Тимур Нурсеитов - Акаш (Индия) - 1:4

85 кг. Нурбек Оралбай - Рикардо Адриан Фреснеда (Испания) - 3:2

+90 кг. Нурасыл Асылхан - Дмитро Ловчинский (Украина) - 4:1

Ринг B

48 кг. Елянур Турганова - Марта Лопес Дель Арболь (Испания) - 0:5

+80 кг. Панар Сейтханкызы - Люция Ортиз Тиндая (Испания) - 5:0

50 кг. Нурзат Онгаров - Исмаэль Маграуи (Испания) - 1:4

70 кг. Нурбек Мурсал - Дипак (Индия) - рефери остановил бой в первом раунде. Выиграл Дипак

75 кг. Аман Конысбеков - Юрий Захариев (Украина) - 4:0

80 кг. Азамат Бектас - Анкуш (Индия) - 0:4

90 кг. Сагындык Тогамбай - Павло Мичковкий (Украина) - 5:0

+90 кг. Айбек Оралбай - Андрий Халецский (Украина) - 5:0

Сегодня, 7 февраля, пройдут финальные поединки.