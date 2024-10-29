Разгромом завершился бой Казахстана за медаль ЧМ по боксу

Казахстанка Анель Абдрасилова вышла в 1/2 финала на молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов была Хуанита Эррера из Колумбии.

Во всех трех раундах казахстанка имела неоспоримое преимущество, которое вылилось в ее победу единогласным решением судей - 5:0.

Благодаря выходу в полуфинал она гарантировала себе как минимум бронзу мирового первенства.

Напомним, что в 1/4 финала в Будве представлены 18 казахстанских боксеров - восемь в мужской сетке и десять в женской.