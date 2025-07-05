Разгромом обернулось противостояние Казахстан - Нигерия в полуфинале Кубка мира по боксу

Казахстанская боксерша Наталья Богданова пробилась в финал Кубка мира в Астане. В полуфинале она соревновалась с соперницей из Нигерии, передают Vesti.kz.

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За выход в финал в весовой категории до 70 килограммов бились Богданова и Патрисия Мбата. Поединок завершился победой более чем уверенно победой Натальи судейским решением - 5-0, 5-0, 5-0.



В финале турнира, который пройдет 6 июля, она встретится с австралийкой Лекейшей Перголити.

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