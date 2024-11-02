Разгромом обернулась дуэль Казахстан - Узбекистан за золото ЧМ-2024 по боксу

В Будве (Черногория) прошел финальный бой молодежного чемпионата мира по боксу с участием казахстанки Аружан Зейноллаевой, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 81 килограмма она противостояла Рухшоне Парпиевой из Узбекистана.

По итогам трех раундов казахстанка одержала победу единогласным решением судей - 5:0.

Напомним, ранее на чемпионате мира в Черногории Казахстан завоевал два золота: в мужской сетке младший брат чемпиона мира из Казахстана Махмуда Сабырхана Торехан Сабырхан (до 67 кг) в финале одолел кубинца Давида Эспиносу Сантойю, а Санжарали Бегалиев в весе до 75 килограммов разгромил Джафарбека Шахбозова из Узбекистана.

Завтра, 3 ноября еще четыре представителя Казахстана сразятся в финале чемпионата мира.

В мужской сетке пройдут следующие решающие поединки с участием казахстанцев:

51 кг. Бексултан Боранбек (Казахстан) - Джастин Морено (Колумбия);

71 кг. Онер Сейлхан (Казахстан) - Алексей Гуков (Россия);

В женской сетке состоятся следующие бои:

50 кг. Елянур Турганова (Казахстан) - Карла Пики (нейтрально от IBA);

66 кг. Улдана Таубай (Казахстан) - Кайла Дойли Бирн (Ирландия);