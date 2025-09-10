Разгромом обернулась битва Казахстан - Узбекистан за медаль чемпионата мира

Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай провёл четвертьфинальный поединок в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 90 килограммов стал узбекистанец Турабек Хабибуллаев. В первом раунде все судьи отдали победу сопернику Тогамбая - 5:0. Вторая трёхминутка с идентичным счётом досталась узбекистанцу.

В третьем раунде Хабибуллаев не дал Сагындыку перевернуть ход встречи и довёл поединок до победы. Таким образом, казахстанец покидает турнир, а его оппонент выходит в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль соревнований.

Сегодня, 10 сентября, казахстанские боксёры провели ряд ярких боёв на чемпионате мира. Виктория Графеева уверенно разобралась с узбекской спортсменкой Ситорой Турдибековой, Елдана Талипова остановила новозеландку Селин Даниэль, а Махмуд Сабырхан оказался сильнее японца Руи Ямагучи. Торехан Сабырхан также добавил победу в копилку сборной, выиграв у француза Макана Траоре. Единственным поражением в дневной программе стало выступление Нурбека Оралбая, который уступил Жавохиру Умматалиеву из Узбекистана.

Вечером на арену выйдут ещё семь представителей Казахстана. Состав соперников и точное расписание встреч можно найти по ссылке.