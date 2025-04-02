Разгромом и нокдауном завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов провел бой на Кубке мира от World Boxing в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Соперником Талгата в 1/4 финала в весовой категории до килограммов стал Луис Оливейра из Бразилии.

Поединок завершился разгромной победой бразильца - 5:0. При этом Сырымбетов в первом раунде побывал в нокдауне.

В 1/2 финала Оливейра, гарантировавший себе как минимум бронзу турнира, проведет бой с казахом из Узбекистана Мадияром Данияровым.

Напомним, что турнир стартовал в ночь с 31 марта на 1 апреля по казахстанскому времени. Первым от Казахстана начал выступление Нурсултан Алтынбек (55 кг), победив в 1/8 финала бразильца Майкла Триндаде.

Во второй день первой на ринг вышла Аида Адишева (54 кг), разгромно уступившая Викторие Рогалиньске из Польши.

Отметим, на Кубке мира принимают участие 130 спортсменов из 19 стран.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Второй этап примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.