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Разгром и нокдаун произошел в поединке Айбека Оралбая за финал Кубка мира

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Разгром и нокдаун произошел в поединке Айбека Оралбая за финал Кубка мира ©Kazakhstan Boxing Federation

Капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай уверенно вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай уверенно вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весе свыше 90 килограммов он встречался с Махаммадом Абдуллаевым из Азербайджана.

Поединок завершился победой Айбека единогласным решением судей - 5:0. Все раунды сложились в пользу казахстанца. Примечательно, что в третьем раунде Оралбай отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Айбек 6 июля проведет бой за золото турнира. Абдуллаев стал обладателем бронзовой награды Кубка мира. 

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
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