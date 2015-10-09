Разгром и нокдаун произошел в поединке Айбека Оралбая за финал Кубка мира

Капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай уверенно вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весе свыше 90 килограммов он встречался с Махаммадом Абдуллаевым из Азербайджана.

Поединок завершился победой Айбека единогласным решением судей - 5:0. Все раунды сложились в пользу казахстанца. Примечательно, что в третьем раунде Оралбай отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Айбек 6 июля проведет бой за золото турнира. Абдуллаев стал обладателем бронзовой награды Кубка мира.