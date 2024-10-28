Раздельным решением судей завершился бой чемпионки из Казахстана на ЧМ по боксу

Казахстанская боксерша Улдана Таубай выступила в 1/8 финала молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

В весе до 66 килограммов она встречалась с Зелихой Оздемир из Турции.

Первый раунд в исполнении соперниц получился близким. По его итогам казахстанка побеждала раздельным решением судей - 3:2.

Второй раунд также получился упорным. Его итогом стало преимущество Таубай со счетом 3:1.

Казахстанка выиграла этот поединок раздельным решением судей - 4:1.

В 1/4 финала Таубай встретится с представительницей России Анастасией Грибановой.

Напомним, Таубай является победительницей молодежного чемпионата Азии, который прошел в мае в Астане.

Добавим, ранее чемпионка Азии из Казахстана Аяжан Ермек в весе до 57 килограммов уступила в 1/8 финала Диане Маэстре Маркес из Венесуэлы.

Ранее, свои бои в мужской сетке выиграли Жансери Кошербаев (до 57 килограммов) и Онер Сеилхан (до 71 килограмма).