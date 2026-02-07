Раздельным решением судей обернулся бой Казахстана за золото турнира в Испании

Казахстанский боксер Аман Конысбеков стал серебряным призером турнира Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 75 килограммов он встречался с индийским боксером Акашем. Поединок завершился победой соперника казахстанца раздельным решением судей - 3:2. Счет по раундам в пользу Акаша: 4:1, 3:2, 2:3.

Таким образом, Конысбеков принес Казахстану третье серебро на этих соревнованиях. Ранее в финалах уступили Назерке Серик (до 65 кг) и Панар Сейтханкызы (свыше 80 кг), проигравшая нокаутом соотечественнице Умиде Садыковой.

Золотые медали — у четырёх казахстанцев: упомянутой выше Садыковой, а также Санжара Ташкенбая, Торехана и Махмуда Сабырхана.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.