В пять раз больше. Сколько заработают боксеры из Казахстана за ЧМ?

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев рассказал о реформах в любительском боксе. В частности, он поведал об изменениях на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам Кремлева, сейчас призовой фонд чемпионата мира по боксу составляет порядка пяти миллионов долларов (2,59 миллиарда тенге).

Через три года планируется существенное увеличение этого фонда, а в турнире могут принять участие боксеры из Казахстана.

"В 2028 году призовой фонд на чемпионате мира составит более 25 миллионов долларов. Он будет проводиться не каждые два, а каждые три года. Чтобы спортсмены ждали главное событие. Победитель будет получать миллион долларов. Мы будем награждать даже за четвертые-пятые места. Мы должны ценить труд спортсменов, которые отдают полжизни, чтобы попасть на чемпионат мира. Сейчас в мире без денег не сделаешь ничего", - объяснил Кремлев.

Таким образом, уже в 2028 году призовой фонд чемпионата мира по боксу составит 25 миллионов долларов (12,98 миллиарда тенге). Чемпион же получил миллион долларов (519,2 миллиона тенге).

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