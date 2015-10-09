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Лучшим боксерам мира будут вручать "Оскар". Подробности

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Лучшим боксерам мира будут вручать "Оскар". Подробности ©Vesti.kz, Димаш Тулегенов

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сделал заявление о нововведении в мировом боксе. Теперь лучшим представителям этого вида спорта будут вручать "Оскар", сообщают Vesti.kz.

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Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сделал заявление о нововведении в мировом боксе. Теперь лучшим представителям этого вида спорта будут вручать "Оскар", сообщают Vesti.kz.

На пресс-конференции "Золотая эра IBA" в Стамбуле (Турция) эту тему затронул экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"У нас практически не было ничего, а сейчас мы видим, что перспективы наших спортсменов удивительны.

Считаю, что у бокса огромные перспективы, у больших боев есть огромный потенциал. У нас есть масса олимпийских чемпионов, боксеры выходят на публику и приносят адреналин.

Мне кажется, им нужно давать "Оскар". Нам важно составить социальный профиль для IBA. Здесь есть пространство для тех, кто хочет подняться и стать большим узнаваемым боксером", - сказал Фьюри.

Услышав это, глава организации IBA сделал важное заявление, анонсировав вручение боксерского "Оскара".

"Лучшим боксерам мира IBA будет вручать "Оскар". Мы это внедрим. Вот, что значит - напрямую общаться с боксерами, слышать их", - сказал Кремлев.

Напомним, что сегодня, 2 июля, в Стамбуле пройдет ивент IBA.PRO 7, где выступят два представителя Казахстана - Милана Сафронова и Михаил Коханчик.

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