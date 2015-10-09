Лучшим боксерам мира будут вручать "Оскар". Подробности

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сделал заявление о нововведении в мировом боксе. Теперь лучшим представителям этого вида спорта будут вручать "Оскар", сообщают Vesti.kz.

На пресс-конференции "Золотая эра IBA" в Стамбуле (Турция) эту тему затронул экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"У нас практически не было ничего, а сейчас мы видим, что перспективы наших спортсменов удивительны.

Считаю, что у бокса огромные перспективы, у больших боев есть огромный потенциал. У нас есть масса олимпийских чемпионов, боксеры выходят на публику и приносят адреналин.

Мне кажется, им нужно давать "Оскар". Нам важно составить социальный профиль для IBA. Здесь есть пространство для тех, кто хочет подняться и стать большим узнаваемым боксером", - сказал Фьюри.