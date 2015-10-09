Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 07:25
 

Прямая трансляция третьего дня боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии (3)

Прямая трансляция третьего дня боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня,  6 сентября, четыре казахстанских боксера представят страну на чемпионате мира-2025 от World Boxing в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz

3

У мужчин на ринг выйдут Бейбарыс Жексен (60 кг) и Торехан Сабырхан (70 кг), у женщин — Виктория Графеева (60 кг) и Надежда Рябец (75 кг). 

Дневная сессия (15:00 по казахстанскому времени)

10-я пара (ринг Б). Мужчины. 70 кг. 1/16 финала. Торехан Сабырхан — Юсеф Ислам Яиш (Алжир)

Вечерняя сессия (22:00)

7-я пара (ринг А). Женщины. 60 кг. 1/16 финала. Виктория Графеева — Доньета Садику (Косово)

9-я пара (ринг А). Женщины. 75 кг. 1/16 финала. Надежда Рябец — Лина Ван (Китай)

13-я пара (ринг А). Мужчины. 60 кг. 1/16 финала. Бейбарыс Жексен — Джунмилардо Огайре (Филиппины).

Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport. 

Этот турнир впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing.

Следить за боями казахстанских боксёров и ходом турнира можно по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 14 сентября.

