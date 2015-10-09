Прямая трансляция третьего дня боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 6 сентября, четыре казахстанских боксера представят страну на чемпионате мира-2025 от World Boxing в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.
У мужчин на ринг выйдут Бейбарыс Жексен (60 кг) и Торехан Сабырхан (70 кг), у женщин — Виктория Графеева (60 кг) и Надежда Рябец (75 кг).
Дневная сессия (15:00 по казахстанскому времени)
10-я пара (ринг Б). Мужчины. 70 кг. 1/16 финала. Торехан Сабырхан — Юсеф Ислам Яиш (Алжир)
Вечерняя сессия (22:00)
7-я пара (ринг А). Женщины. 60 кг. 1/16 финала. Виктория Графеева — Доньета Садику (Косово)
9-я пара (ринг А). Женщины. 75 кг. 1/16 финала. Надежда Рябец — Лина Ван (Китай)
13-я пара (ринг А). Мужчины. 60 кг. 1/16 финала. Бейбарыс Жексен — Джунмилардо Огайре (Филиппины).
Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.
Этот турнир впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing.
Следить за боями казахстанских боксёров и ходом турнира можно по этой ссылке.
Чемпионат мира продлится с 4 по 14 сентября.
