ESPN включил Головкина в топ-25 лучших боксеров XXI века

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал топ-25 лучших боксёров XXI века, включив в рейтинг Геннадия Головкина из Казахстана, передают Vesti.kz.

Возглавил список Флойд Мейвезер-младший, в тройке оказались Мэнни Пакьяо и Бернард Хопкинс. Головкин занял 11-е место в рейтинге, его извечный соперник Сауль Канело Альварес расположился на 5-й позиции.

Топ-25 лучших боксёров XXI века по версии ESPN

1. Флойд Мейвезер-младший (рекорд в XXI веке — 28-0).

2. Мэнни Пакьяо (35-6-3).

3. Бернард Хопкинс (19-6-1, 1 NC).

4. Александр Усик (23-0).

5. Сауль Альварес (63-2-2).

6. Андре Уорд (32-0).

7. Теренс Кроуфорд (41-0).

8. Хуан Мануэль Маркес (26-5-1).

9. Рой Джонс-младший (26-9).

10. Наоя Иноуэ (30-0).

11. Геннадий Головкин (42-2-1).

12. Джо Кальзаге (19-0).

13. Эрик Моралес (17-9).

14. Василий Ломаченко (18-3).

15. Оскар де ла Хойя (8-5).

16. Роман Гонсалес (52-4).

17. Тайсон Фьюри (34-2-1).

18. Мигель Котто (41-6).

19. Виталий Кличко (18-2).

20. Марко Антонио Баррера (18-5).

21. Кэти Тэйлор (25-1).

22. Владимир Кличко (33-4).

23. Кларесса Шилдс (17-0).

24. Винки Райт (12-3-1).

25. Тимоти Брэдли (33-2-1, 1 NC).