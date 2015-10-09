Прямая трансляция боя Бибосынова и других поединков Казахстана на ЧМ-2025 по боксу от IBA

Сегодня, 6 декабря, на чемпионате мира по боксу от IBA в Дубае (ОАЭ) пройдут несколько поединков с участием представителей Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Днём, в сессии, стартующей в 18:00 по времени Казахстана, на ринг поднимется Сабыржан Аккалыков (75 кг). Его поединок против Джошуа Аарона Кузина из Сейшельских островов ориентировочно начнётся в 20:45.

Вечерняя часть соревнований стартует в 22:00. В ней выступят Даниял Сабит (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг) и Серик Темиржанов (60 кг). Уже к 22:30 начнутся бои Сабита и Бибосынова: Даниял встретится с представителем Кении Кельвином Майнa, а Сакен проведёт поединок на другом ринге с Катлего Кеорапеце из Ботсваны. Завершит выступления казахстанцев Серик Темиржанов — его бой с монголом Цэндбаатаром Эрдэнэбатом запланирован примерно на 00:15.

Прямые трансляции боев смотрите по следующей ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

