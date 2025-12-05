Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ЧМ-2026
Сегодня 09:05
 

Стало известно, на какой стадии Роналду может сыграть против Месси на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Стало известно, на какой стадии Роналду может сыграть против Месси на ЧМ-2026 ©instagram.com/cristiano

В Вашингтоне (США) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года, по итогам которой стало понятно, при каких условиях на поле могут сойтись Лионель Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz

Поделиться

В Вашингтоне (США) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года, по итогам которой стало понятно, при каких условиях на поле могут сойтись Лионель Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz

Сборная Аргентины оказалась в группе J, где её соперниками стали команды Австрии, Алжира и Иордании. Португалия же сыграет в группе K вместе с Колумбией, Узбекистаном и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго).

Для того, чтобы Аргентина и Португалия встретились лицом к лицу, обеим сборным необходимо выиграть свои группы, а затем одержать победы в 1/16 и 1/8 финала. Только в четвертьфинале возможна их очная дуэль.

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года выступят 48 сборных — это будет первый турнир с таким расширенным форматом.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 декабря 00:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Ювентус
Ювентус
(Турин)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Ювентус
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!