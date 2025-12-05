Стало известно, на какой стадии Роналду может сыграть против Месси на ЧМ-2026

В Вашингтоне (США) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года, по итогам которой стало понятно, при каких условиях на поле могут сойтись Лионель Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Сборная Аргентины оказалась в группе J, где её соперниками стали команды Австрии, Алжира и Иордании. Португалия же сыграет в группе K вместе с Колумбией, Узбекистаном и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго).

Для того, чтобы Аргентина и Португалия встретились лицом к лицу, обеим сборным необходимо выиграть свои группы, а затем одержать победы в 1/16 и 1/8 финала. Только в четвертьфинале возможна их очная дуэль.

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года выступят 48 сборных — это будет первый турнир с таким расширенным форматом.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

