Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб

Бывший наставник "Кайрата" Александр Кержаков претендует на пост главного тренера в российском клубе "Урал".

В пресс-службе "Урала" ответили на появившуюся в СМИ информацию о том, что главным тренером команды станет бывший нападающий сборной России Александр Кержаков.

"Любая информация не от ФК «Урал» не является официальной, а следовательно, заслуживающей доверия. Мы это не подтверждаем. Команда находится в отпуске. Если будут новости о кадровых переменах — мы оперативно всех оповестим", — ответили в пресс-службе ""Урала".

Напомним, Кержаков в прошлом году возглавлял "Кайрат". Команда под его руководством провела 12 матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и трижды уступила.

После Кержакова "Кайрат" возглавил местный специалист Рафаэль Уразбахтин, под руководством которого алматинцы стали чемпионами КПЛ-2024. Впоследствии с Уразбахтиным продлили контракт до конца 2027 года.

