Лидер сборной Узбекистана намерен выйти в плей-офф на чемпионате мира

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, выступающий в турецком клубе "Истанбул", рассказал о целях национальной команды на дебютном чемпионате мира.

Шомуродов убежден, что его команда способна решать амбициозные задачи на мундиале и выйти в стадию плей-офф. 

"Мы хотим выйти из группы. Это наша главная задача. Мы не хотим просто ради участия ехать на турнир. Хотим показать себя", – заявил Шомуродов в эфире "Матч ТВ".

На ЧМ-2026 Узбекистан оказался в одном квартете с Португалией и Колумбией. В третьем туре команда сыграет с победителем межконтинентального плей-офф, где за путёвку борются ДР Конго, Новая Каледония и Ямайка.

На чемпионат мира сборная отправится под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро, чемпиона мира 2006 года.

