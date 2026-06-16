Прямая трансляция боёв Оралбая, Кызайбай и других казахстанцев на этапе Кубка мира по боксу

Сегодня, 16 июня, во второй день этапа Кубка мира по боксу, который проходит в китайском Гуйяне, на ринг поднимутся шесть представителей Казахстана, передают Vesti.kz.

Утренняя сессия (08:00 по времени Казахстана)

2-я пара. До 65 кг. 1/16 финала. Ринг B

Санатали Тольтаев — Малик Хасанов (Азербайджан)

6-я пара. До 75 кг. 1/8 финала. Ринг B

Тимур Нурсеитов — Тадхг О'Доннелл (Ирландия)Дневная сессия (13:00 по времени Казахстана)

4-я пара. До 55 кг. 1/16 финала. Ринг A

Тимур Кабдешов — Келви Триндад (Бразилия)

8-я пара. До 54 кг. 1/8 финала. Ринг A

Назым Кызайбай — Им Э Джи (Южная Корея, бронзовый призёр Олимпиады-2024 в Париже)Вечерняя сессия (17:00 по времени Казахстана)

1-я пара. До 70 кг. 1/8 финала. Ринг A

Лаура Есенгельды — Дуния Мартинес Мас (Испания)

7-я пара. До 90 кг. 1/4 финала. Ринг A

Нурбек Оралбай — Турабек Хабибуллаев (Узбекистан, чемпион мира)Где смотреть бои казахстанцев на этапе Кубка мира

Поединки, которые пройдут на рингах A и B, в прямом эфире покажет YouTube-канал World Boxnig.

Ринг A

Ринг B

Нокаут и медаль, или Как Казахстан стартовал на Кубке мира по боксу