 CugvI54HF83cnaOJHWhMvPqUUejJkAB7tBmltU0S
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Прямая трансляция боев третьего дня ЧМ-2021 с участием профи-боксера с титулом WBA из Казахстана

Прямая трансляция боев третьего дня ЧМ-2021 с участием профи-боксера с титулом WBA из Казахстана
©instagram.com/suleimen_promotions_official
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Сегодня, 27 октября, на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия) выступят два представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Асланбек Шымбергенов в рамках 1/32 финала турнира в весовой категории до 71 килограмма встретится с иранцем Фархадом Моради Аташгахом, а соперником Бека Нурмаганбетова по 1/16 финала в категории до 86 килограммов будет бразилец Кено Мачадо.

Оба поединка пройдут в дневной сессии. Начало в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире их покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Отметим, что Нурмаганбетов выступает на профессиональном ринге, где провел пять боев и во всех одержал победы (три нокаутом), а также завоевал титул WBA International во втором среднем весе. Боксер вернулся в сборную Казахстана, чтобы стать чемпионом мира. Также он является чемпионом Азии-2019.

Сенсация из Казахстана в Белграде, или как прошел второй день на ЧМ-2021 по боксу

Напомним, свои стартовые поединки на ЧМ-2021 уже выиграли четыре казахстанца - Нурканат Райыс (до 75 килограммов), Сакен Бибосынов (51), Серик Темиржанов (57) и капитан сборной Абылайхан Жусупов (67).

Казахстан представлен во всех 13 весовых категориях на ЧМ-2021. Расписание боев доступно здесь.

 

Материал публикуется при поддержке 1xbet - спонсора спортивных эмоций! Новым игрокам 1xbet предлагает Бонус на первый депозит до 200 000 тенге.
Получить бонус

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Сербия Нурмаганбет Бек Шымбергенов Асланбек
Новости
Сегодня , 13:13
Бокс
"Стал жертвой". В Узбекистане раскритиковали судейство после сенсационного поражения от казахстанца на ЧМ по боксу "Стал жертвой". В Узбекистане раскритиковали судейство после сенсационного поражения от казахстанца на ЧМ по боксу
Сегодня , 12:29
Бокс
На ЧМ по боксу разгорелся скандал с участием казахстанца после сенсационной победы над олимпийским чемпионом из Узбекистана На ЧМ по боксу разгорелся скандал с участием казахстанца после сенсационной победы над олимпийским чемпионом из Узбекистана
Сегодня , 09:28
Бокс
"Бибосынов - просто король". Разбор сенсационной победы казахстанца над олимпийским чемпионом из Узбекистана на ЧМ по боксу "Бибосынов - просто король". Разбор сенсационной победы казахстанца над олимпийским чемпионом из Узбекистана на ЧМ по боксу
Сегодня , 09:00
Бокс
Прямая трансляция боев третьего дня ЧМ-2021 с участием профи-боксера с титулом WBA из Казахстана Прямая трансляция боев третьего дня ЧМ-2021 с участием профи-боксера с титулом WBA из Казахстана
Сегодня , 08:36
Бокс
Сенсация из Казахстана в Белграде, или как прошел второй день на ЧМ-2021 по боксу Сенсация из Казахстана в Белграде, или как прошел второй день на ЧМ-2021 по боксу
Сегодня , 08:12
Бокс
"Я приехал за золотом!". Казахстанец сделал заявление после сенсационной победы на старте ЧМ по боксу "Я приехал за золотом!". Казахстанец сделал заявление после сенсационной победы на старте ЧМ по боксу
Сегодня , 07:42
Бокс
21-летний дебютант сборной Казахстана высказался о победном старте на чемпионате мира по боксу 21-летний дебютант сборной Казахстана высказался о победном старте на чемпионате мира по боксу
Сегодня , 07:21
Бокс
Бибосынов прокомментировал сенсационную победу над олимпийским чемпионом из Узбекистана на ЧМ по боксу Бибосынов прокомментировал сенсационную победу над олимпийским чемпионом из Узбекистана на ЧМ по боксу
Сегодня , 00:07
Бокс
Видео победы 21-летнего казахстанца в стартовом бою чемпионата мира Видео победы 21-летнего казахстанца в стартовом бою чемпионата мира
Вчера , 23:37
Бокс
Определился следующий соперник Бибосынова после сенсационной победы на ЧМ по боксу Определился следующий соперник Бибосынова после сенсационной победы на ЧМ по боксу
Вчера , 23:17
Бокс
21-летний боксер выиграл для Казахстана четвертый бой подряд на ЧМ-2021 21-летний боксер выиграл для Казахстана четвертый бой подряд на ЧМ-2021
Вчера , 22:54
Бокс
Видео полного боя, или как Бибосынов сенсационно победил олимпийского чемпиона из Узбекистана на ЧМ по боксу Видео полного боя, или как Бибосынов сенсационно победил олимпийского чемпиона из Узбекистана на ЧМ по боксу
Вчера , 22:14
Бокс
Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу
Вчера , 22:03
Бокс
Узбекистан прошел без борьбы, или как выступили конкуренты Казахстана на ЧМ-2021 Узбекистан прошел без борьбы, или как выступили конкуренты Казахстана на ЧМ-2021
Вчера , 14:42
Бокс
Апсет для олимпийского чемпиона, или как казахстанцу остановить звезду из Узбекистана на ЧМ по боксу Апсет для олимпийского чемпиона, или как казахстанцу остановить звезду из Узбекистана на ЧМ по боксу
Вчера , 11:33
Бокс
"Не идеально, но вполне хорошо". Казахстанец Темиржанов разобрал стартовую победу и высказался о настрое на ЧМ по боксу "Не идеально, но вполне хорошо". Казахстанец Темиржанов разобрал стартовую победу и высказался о настрое на ЧМ по боксу
Вчера , 10:45
Бокс
Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана
Вчера , 10:25
Бокс
Видео полных боев, или как капитан и еще один казахстанец стартовали с побед на ЧМ по боксу Видео полных боев, или как капитан и еще один казахстанец стартовали с побед на ЧМ по боксу
Вчера , 09:09
Бокс
Супербой Казахстана против Узбекистана. Прямая трансляция второго дня чемпионата мира по боксу Супербой Казахстана против Узбекистана. Прямая трансляция второго дня чемпионата мира по боксу
Вчера , 08:16
Бокс
Капитан сборной Казахстана подерется с "Машиной" во втором бою на чемпионате мира по боксу Капитан сборной Казахстана подерется с "Машиной" во втором бою на чемпионате мира по боксу
Вчера , 07:51
Бокс
Протест, досрочные победы и плюс два для Казахстана. Как прошел первый день на ЧМ по боксу Протест, досрочные победы и плюс два для Казахстана. Как прошел первый день на ЧМ по боксу
Вчера , 07:23
Бокс
AIBA выступила с заявлением о скандале на чемпионате мира по боксу с участием Казахстана AIBA выступила с заявлением о скандале на чемпионате мира по боксу с участием Казахстана
Вчера , 01:05
Бокс
Двукратный призер чемпионатов мира из Казахстана вырвал победу в стартовом бою ЧМ-2021 Двукратный призер чемпионатов мира из Казахстана вырвал победу в стартовом бою ЧМ-2021
Вчера , 00:08
Бокс
Отдали победу сопернику? Казахстанского боксера перепутали после успешного старта на ЧМ Отдали победу сопернику? Казахстанского боксера перепутали после успешного старта на ЧМ
25 октября, 22:54
Бокс
Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу
25 октября, 18:57
Бокс
"Чтобы казахская школа бокса продолжила свою карьеру". Министр культуры и спорта пожелала удачи сборной на ЧМ "Чтобы казахская школа бокса продолжила свою карьеру". Министр культуры и спорта пожелала удачи сборной на ЧМ
25 октября, 17:33
Бокс
Казахстан против Узбекистана, или кто в нашей сборной "почти выиграл" медаль ЧМ-2021 Казахстан против Узбекистана, или кто в нашей сборной "почти выиграл" медаль ЧМ-2021
25 октября, 10:59
Бокс
На ЧМ по боксу разыграют Кубок Баркера? Артаев передал хранившийся в Казахстане трофей президенту AIBA На ЧМ по боксу разыграют Кубок Баркера? Артаев передал хранившийся в Казахстане трофей президенту AIBA
25 октября, 09:09
Бокс
Прямая трансляция первого дня чемпионата мира по боксу с участием Казахстана Прямая трансляция первого дня чемпионата мира по боксу с участием Казахстана
25 октября, 07:45
Бокс
Казахстанский боксер получил в соперники "мастера защиты" на первый бой ЧМ-2021 Казахстанский боксер получил в соперники "мастера защиты" на первый бой ЧМ-2021
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus