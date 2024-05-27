Прямая трансляция боев казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду

Сегодня, 27 мая, в Бангкоке (Таиланд) продолжатся бои в рамках последнего отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступят две представительницы женской сборной.

В 11:15 по времени Астаны на ринг выйдет Римма Волосенко, в стартовом поединке весовой категории до 60 килограммов ей будет противостоять Мария Фелиситас Гангльбауэр из Германии.

В вечерней сессии будет боксировать Валентина Хальзова (до 75 килограммов). В ее соперницах значится украинка Каролина Махно. Начало боя - в 16:45.

Прямая трансляция для просмотра будет доступна в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Ранее стартовали с победы Назым Кызайбай (до 50 килограммов) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63.5 килограмма).