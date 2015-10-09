Противостояние Казахстан - Узбекистан выявило финалиста ЧА по боксу

Казахстанский боксер Бексултан Боранбек вышел в финал чемпионата Азии среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В полуфинальном поединке весовой категории до 55 килограммов представитель молодежной сборной Казахстана встретился с узбекистанцем Фариозбеком Дусматовым. По итогам напряженного боя судьи раздельным решением отдали победу Боранбеку — 3:2.

Благодаря этому успеху казахстанец обеспечил себе как минимум серебряную медаль и продолжит борьбу за чемпионский титул, тогда как Дусматов завершил выступление с бронзовой наградой.

Чемпионат Азии среди боксеров возрастных категорий U-19 и U-23 проходит с 3 по 16 июля. На континентальном первенстве Казахстан представляют 39 спортсменов — юноши и девушки из сборных U-19 и U-23.

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