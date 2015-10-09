Нокаут обеспечил Казахстану финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Аман Конысбеков вышел в финал чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В полуфинальном поединке весовой категории до 75 килограммов Конысбеков встретился с представителем Индии Нираджем. Казахстанец не оставил сопернику шансов, одержав досрочную победу в первом раунде техническим нокаутом.

Благодаря этому успеху Аман Конысбеков пробился в финал континентального первенства, где поборется за золотую медаль. Его соперником станет победитель противостояния между узбекистанцем Абдулазизом Абдулхамидовым и кыргызстанцем Алмазом Орозбековым.

Чемпионат Азии по боксу среди юниоров (U-19) и молодежи (U-23) проходит в столице Индонезии с 3 по 16 июля. На турнире Казахстан представлен 39 спортсменами.

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