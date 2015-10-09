Казахстанец добыл разгромную победу и вышел в финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Нурасыл Толебек стал финалистом молодежного чемпионата Азии-2026, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В полуфинале турнира среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 60 килограммов Толебек встретился с представителем Таиланда Занапфансаконом Каласирамом. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей — 5:0.

Благодаря этому успеху Толебек вышел в финал континентального первенства и продолжит борьбу за золотую медаль.

Чемпионат Азии среди юниоров и молодежи проходит в Джакарте и завершится 16 июля. В соревнованиях участвуют более 400 боксеров из 26 стран. Сборную Казахстана на турнире представляют 39 спортсменов, выступающих в мужской и женской сетках возрастных категорий U-19 и U-23.

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