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Любительский бокс
Сегодня 19:35
 

У Казахстана будет еще один финал ЧА по боксу

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У Казахстана будет еще один финал ЧА по боксу ©КФБ

Казахстанский боксер Нурбек Мурсал стал финалистом молодежного чемпионата Азии-2026, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz

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Казахстанский боксер Нурбек Мурсал стал финалистом молодежного чемпионата Азии-2026, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz

В полуфинальном поединке турнира U-23 в весовой категории до 70 килограммов Мурсал встретился с представителем Катара Мохаммедом Лкссадом Дбичи. По итогам трех раундов казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей — 5:0.

Благодаря этому успеху Нурбек Мурсал вышел в финал континентального первенства и продолжит борьбу за золотую медаль. Катарский боксер завершил выступление на стадии полуфинала.

Чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи (U-19 и U-23) проходит в Джакарте с 3 по 16 июля. В соревнованиях Казахстан представляют 39 спортсменов, выступающих в обеих возрастных категориях.

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Чемпионат Казахстана 2026. Женщины   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 11, женщины
14 июля 18:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Кызылжар
Проголосовало 2 человек

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