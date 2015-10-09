У Казахстана будет еще один финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Мурсал стал финалистом молодежного чемпионата Азии-2026, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В полуфинальном поединке турнира U-23 в весовой категории до 70 килограммов Мурсал встретился с представителем Катара Мохаммедом Лкссадом Дбичи. По итогам трех раундов казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей — 5:0.

Благодаря этому успеху Нурбек Мурсал вышел в финал континентального первенства и продолжит борьбу за золотую медаль. Катарский боксер завершил выступление на стадии полуфинала.

Чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи (U-19 и U-23) проходит в Джакарте с 3 по 16 июля. В соревнованиях Казахстан представляют 39 спортсменов, выступающих в обеих возрастных категориях.

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