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Казахстанец нокаутировал хозяина ринга в битве за финал ЧА по боксу

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Казахстанец нокаутировал хозяина ринга в битве за финал ЧА по боксу ©КФБ

Казахстанский боксер Темирлан Мукатаев вышел в финал чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz

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Казахстанский боксер Темирлан Мукатаев вышел в финал чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz

В полуфинальном поединке весовой категории до 85 килограммов Мукатаев встретился с хозяином ринга — индонезийцем Рико Прайоги. Казахстанец уверенно провел бой и одержал досрочную победу во втором раунде, оформив путевку в решающий поединок турнира.

В финале континентального первенства Темирлан Мукатаев сразится с представителем Узбекистана Норбеком Абдуллаевым, который в своем полуфинале нокаутировал кыргызстанца Мухаммадазиза Закирова.

Чемпионат Азии по боксу среди юниоров (U-19) и молодежи (U-23) проходит в Джакарте с 3 по 16 июля. На турнире Казахстан представлен 39 спортсменами.

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Чемпионат Казахстана 2026. Женщины   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 11, женщины
14 июля 16:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
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Алтай
Алтай
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