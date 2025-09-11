Против 5-кратного чемпиона, или с кем будут биться боксеры Казахстана за финал ЧМ-2025

На проходящем в Ливерпуле (Англия) чемпионате мира по боксу, впервые проходящего по эгидой World Boxing, состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам определись соперники боксеров из Казахстана, передают Vesti.kz.

ЧМ-2025 по боксу: 1/2 финала у женщин

До этой стадии турнира от Казахстана дошли пять* спортсменок, которые уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

51 кг.- Синью Ци (Китай),60 кг.- Ребека Де Лима Сантос (Бразилия),65 кг.- Грэйни Мари Уолш (Ирландия),70 кг.- Шантель Рид (Англия),80 кг.- Агата Качмарска (Польша).

*12 сентября свой четвертьфинальный поединок проведет лидер сборной Казахстана - Назым Кызайбай (48 кг) встретится с украинкой Анной Охотой.

ЧМ-2025 по боксу: 1/2 финала у мужчин

Казахстан на этой стадии турнира представят трое* боксёров. Меньше всего повезло капитану сборной Казахстана - Айбек Оралбай за выход в финал подерётся с титулованным кубинцем Хулио Сезаром Ла Крузом.

55 кг. Махмуд Сабырхан - Чуанг Лиу (Китай),70 кг. Торехан Сабырхан - Одел Камара (Англия),+90 кг. Айбек Оралбай - Хулио Сезар Ла Круз (Куба).

*Ещё одним полуфиналистом может стать Санжар Ташкенбай (50 кг), который 12 сентября в 1/4 финала встретится с боксёром из Индии.

Хулио Сезар Ла Круз - двукратный чемпион Олимпийских игр (2016 и 2020), четвертьфиналист Олимпийских игр 2012 года, пятикратный чемпион мира (2011, 2013, 2015, 2017, 2021), бронзовый призёр чемпионата мира (2019).

Узбекистан без потерь, или Кто от Казахстана дошёл до 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

Напомним, полуфинальные поединки ЧМ-2025 пройдут 12-13 сентября и некоторые финалы, 14-го числа зрителей ждут поединки за золото турнира.