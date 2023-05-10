Просившийся в сборную Казахстана боксер принес Узбекистану медаль ЧМ-2023

Этнический казах Руслан Абдуллаев, представляющий сборную Узбекистана, вышел в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 63,5 килограммов он встречался с французом Лунесом Амрауи и одержал победу со счетом 4:1.

Таким образом, Абдуллаев обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее путевки в полуфинал от Узбекистана завоевали Хасанбой Дусматов (51 кг) и Абдумалик Халоков (57 кг).

Казахстан или Узбекистан? Кто лидирует по числу боксеров в 1/4 финала ЧМ-2023

Абдуллаев - чемпион Азии-2022. Более двух лет назад он приезжал в Казахстан и хотел выступать за национальную сборную, однако его не приняли и он уехал обратно в Узбекистан.