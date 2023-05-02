Просившийся в сборную Казахстана узбекский боксер с победы стартовал на домашнем ЧМ-2023

Представитель сборной Узбекистана Руслан Абдуллаев провел свой первый поединок на домашнем чемпионате мира-2023, сообщают Vesti.kz.
На старте турнира в весовой категории до 63 килограммов Абдуллаев встречался с Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико. Бой закончился победой хозяина ринга единогласным решением судей.
Абдуллаев - чемпион Азии-2022. Более двух лет назад он приезжал в Казахстан и хотел выступать за национальную сборную, однако его не приняли, и он уехал обратно в Узбекистан.
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