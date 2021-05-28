Призер ЧМ-2017 Аманкул стал третьим финалистом чемпионата Азии по боксу от Казахстана

Казахстанец Абильхан Аманкул выиграл бой за выход в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов он оказался сильнее Сейедшахина Мусави из Ирана - 5:0 (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 30-27).

Аманкул является серебряным призером чемпионата мира (2017) и Азиатских игр (2018), а еще выигрывал "бронзу" чемпионата Азии (2017). Также завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на Играх-2020 в Токио.

Ранее в финал от казахстанской команды прошли 18-летний Даниял Сабит (до 49 килограммов) и Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), а вот Сакен Бибосынов, выступающий в категории до 52 килограммов, проиграл полуфинальный бой лидеру мирового рейтинга.

Добавим, что определились финалисты и в женской сетке турнира - за "золото" будут боксировать девять казахстанских спортсменок. Поединки пройдут 30 мая, а на следующий день состоятся финалы среди мужчин.

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