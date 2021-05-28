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Бронзовый призер ЧМ из Казахстана вышел в финал чемпионата Азии по боксу

Он бился в весе до 69 килограммов.

Бронзовый призер ЧМ из Казахстана вышел в финал чемпионата Азии по боксу
Абылайхан Жусупов. Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов прошел в финал чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz

В полуфинале весовой категории до 69 килограммов он победил Баттумура Мишеелта из Монголии - 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27).

Жусупов не форсировал события, набирая необходимые баллы в каждом из раундов. Правда, в некоторых эпизодах сопернику удавалось неплохо достать казахстанца, но несмотря на это, судьи отдали заслуженную победу Абылайхану, который становился бронзовым призером чемпионатов мира в 2017 и 2019 годах.

Ранее первым финалистом в нашей мужской сборной стал 18-летний Даниял Сабит (до 49 килограммов), а вот Сакен Бибосынов, выступающий в категории до 52 килограммов, проиграл полуфинальный бой лидеру мирового рейтинга.

Добавим, что ранее определились финалисты в женской сетке турнира - за "золото" будут боксировать девять казахстанских спортсменок. Поединки пройдут 30 мая, а на следующий день состоятся финалы среди мужчин.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу Жусупов Абылайхан

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