Бронзовый призер ЧМ из Казахстана вышел в финал чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов прошел в финал чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 69 килограммов он победил Баттумура Мишеелта из Монголии - 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27).

Жусупов не форсировал события, набирая необходимые баллы в каждом из раундов. Правда, в некоторых эпизодах сопернику удавалось неплохо достать казахстанца, но несмотря на это, судьи отдали заслуженную победу Абылайхану, который становился бронзовым призером чемпионатов мира в 2017 и 2019 годах.

Ранее первым финалистом в нашей мужской сборной стал 18-летний Даниял Сабит (до 49 килограммов), а вот Сакен Бибосынов, выступающий в категории до 52 килограммов, проиграл полуфинальный бой лидеру мирового рейтинга.

Добавим, что ранее определились финалисты в женской сетке турнира - за "золото" будут боксировать девять казахстанских спортсменок. Поединки пройдут 30 мая, а на следующий день состоятся финалы среди мужчин.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!