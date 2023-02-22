Принципиальная битва. Кункабаев встретится с Джалоловым на малом ЧМ по боксу

Определился соперник казахстанца Камшыбека Кункабаева на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кункабаев, который является обладателем бронзовой медали на Олимпиаде-2020 в Токио, в весовой категории свыше 92 килограммов в 1/4 финала встретится с олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым из Узбекистана.

Бой состоится завтра, 23 февраля, в рамках вечерней сессии.

Напомним, что в 1/8 финала Кункабаев нокаутом одолел соперника из Нидерландов Стэна Бертенса, а Джалолов оказался сильнее американца Джошуа Эдвардса.

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