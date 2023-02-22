Принципиальная битва. Кункабаев встретится с Джалоловым на малом ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 20:24
©Olympic.kz

Определился соперник казахстанца Камшыбека Кункабаева на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кункабаев, который является обладателем бронзовой медали на Олимпиаде-2020 в Токио, в весовой категории свыше 92 килограммов в 1/4 финала встретится с олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым из Узбекистана.

Бой состоится завтра, 23 февраля, в рамках вечерней сессии.

Напомним, что в 1/8 финала Кункабаев нокаутом одолел соперника из Нидерландов Стэна Бертенса, а Джалолов оказался сильнее американца Джошуа Эдвардса.

Олимпийский чемпион сравнил бокс Казахстана и Узбекистана и вынес свой вердикт

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кункабаев Камшыбек Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:24
Любительский бокс
Принципиальная битва. Кункабаев встретится с Джалоловым на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:09
Любительский бокс
Вице-чемпион Азии из Казахстана с победы стартовал на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:04
Любительский бокс
Видео жесткого нокаута в исполнении Кункабаева на малом ЧМ по боксу
Вчера , 19:08
Любительский бокс
Нокаутом завершился бой Кункабаева на малом чемпионате мира по боксу
Вчера , 18:59
Любительский бокс
Казахстан понес третью потерю на малом чемпионате мира по боксу
Вчера , 18:15
Любительский бокс
Казахстан проиграл дуэль Узбекистану на малом ЧМ по боксу
Вчера , 10:11
Любительский бокс
Битва Казахстан vs Узбекистан на малом ЧМ по боксу и Кункабаев. Прямая трансляция боев
Вчера , 02:15
Любительский бокс
Казахстанский боксер без боя прошел в четвертьфинал малого ЧМ
Вчера , 01:12
Любительский бокс
Появилось видео, как казахстанец побил хозяина малого ЧМ по боксу
21 февраля, 23:49
Любительский бокс
Казахстанец побил хозяина ринга на малом ЧМ по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»