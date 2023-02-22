Нокаутом завершился бой Кункабаева на малом чемпионате мира по боксу

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел бой на турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кункабаев, который является обладателем бронзовой медали на Олимпиаде-2020 в Токио, в весовой категории свыше 92 килограммов в 1/8 финала противостоял представителю Нидерландов Стэну Бертенсу.

В этом поединке Кункабаев выиграл нокаутом во втором раунде.

Сегодня на Кубке Странджа казахстанец Ертурган Зейнуллинов (63,5 килограмма) уступил Мужибилло Турсунову из Узбекистана, а Ерасыл Танкай (60) проиграл филиппинцу Полу Джулайферу Баскону.

Кроме того, сегодня на ринг выйдет Нурканат Райыс (75), которому достался в соперники австралиец Доминик Молинаро.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы