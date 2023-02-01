Олимпийский чемпион сравнил бокс Казахстана и Узбекистана и вынес свой вердикт

Чемпион Олимпийских игр-2022 из Узбекистана Баходир Джалолов (12-0, 12 КО) озвучил сравнение бокса в Казахстане и в своей стране, сообщает Qalampir.uz. Он высказался о прошедшем чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд).

"Узбекистан занимает одно из первых мест в мире по любительскому боксу. Чемпионат Азии, проходивший в Таиланде, также превратился в чемпионат Узбекистана. Наши боксеры завоевали девять золотых медалей в десяти весовых категориях. Такого никогда не было в истории. Так как на прошлом чемпионате мира Казахстан завоевал больше медалей, чем мы, возможно, он занял в рейтинге более высокое место, чем Узбекистан, ведь при составлении рейтинга учитывались и результаты казахстанских девушек на Кубке мира. В целом мы превосходили Казахстан на крупных соревнованиях, и я могу сказать, что наш бокс сильнее казахстанского", - говорит Жалолов.

Напомним, на соревнованиях в Бангкоке мужская сборная Казахстана выиграла 11 медалей, из них три золотые, три серебряные и пять бронзовых, заняв второе место в общекомандном зачете. Узбекистан выиграл медальный зачет, завоевав девять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду.

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