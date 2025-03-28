Представлен состав Казахстана на первый Кубок мира от World Boxing

Женская сборная Казахстана по боксу проводит сбор в Алматинской области перед Кубком мира, сообщают Vesti.kz.

Первый этап турнира под эгидой новой боксерской организации World Boxing пройдет в Бразилии с 30 марта по 6 апреля.

Женская команда представлена следующими спортсменками: Жазира Оракбаева (51 кг), Анита Адишева (54 кг) и Улжан Сарсенбек (57 кг).



Напомним, ранее мужская команда представила состав на турнир в Бразилии.

Мужская команда Узбекистана также назвала состав.

Всего в рамках турнира World Boxing будет три этапа. Помимо соревнований в Бразилии состоятся еще два этапа - в Казахстане с 30 июня по 7 июля, а третий - с 21 по 27 июля. Место пока не определено.

Напомним, что глава НОК Казахстана Геннадий Головкин является председателем олимпийской комиссии World Boxing.