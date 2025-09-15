Кто помог Казахстану обойти Узбекистан и выиграть медальный зачёт ЧМ по боксу

Международная организация World Boxing подвела итоги чемпионата мира-2025 по боксу, впервые прошедшего под её эгидой, и отметила победу Казахстана в общем медальном зачёте, передают Vesti.kz.
Турнир проводился в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября.
"Решающим стал финальный день турнира. Айбек Оралбай в весе свыше 90 килограммов одолел узбека Жахонгира Зокирова в 520-м и заключительном бою чемпионата, завоевав золото и обеспечив Казахстану итоговое лидерство.
Сборная Казахстана завершила чемпионат с 10 медалями (7 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые). Узбекистан, несмотря на большее количество наград — 11 (6-2-3), — уступил первую строчку в зачёте из-за меньшего числа золотых медалей.
Финальный день стал триумфальным для казахстанской команды: в восьми финалах её представители одержали семь побед. Единственное поражение потерпела Назым Кызайбай (48 кг) от индийской спортсменки Минакши", - пишет WB.
Особое внимание World Boxing уделила двум очным финалам Казахстана и Узбекистана — в женской категории до 65 килограммов Аида Абикеева победила Навбахор Хамидову, а Айбек Оралбай принёс решающее золото, как было замечено, в поединке против Зокирова.
Таким образом, Казахстан стал победителем первого в истории чемпионата мира под эгидой World Boxing, закрепив за собой статус сильнейшей боксёрской державы турнира.
