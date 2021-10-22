"Показал, что он лидер". Чемпион мира высказался о новом составе сборной Казахстана на ЧМ по боксу

Золотой медалист ЧМ-2013 Биржан Жакыпов считает обновленную сборную Казахстана боеспособной и поделился с корреспондентом Vesti.kz ожиданиями от выбранных в команду боксеров на чемпионате мира в Сербии.

Ранее был обнародован состав национальной команды, а Жакыпов успел охарактеризовать молодого новобранца.

"Конечно, в сборной за всех болею. Есть среди них ребята, которые только пришли из "молодежки", и они должны показать хороший результат. В первую очередь это Сабырхан Махмуд. Есть еще Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов и братья Тольтаевы. Не забываем о Абылайхане Жусупове с Асланбеком Шымбергеновым.

Должен показать результат молодой Нурканат Райыс. Еще братья Оралбай, Бек Нурмаганбет и супертяж Нурлан Сапарбай. Бек - опытный боксер, чемпион Азии, но у него не получилось поехать на Олимпиаду. Он вернулся и показал, что он лидер", - считает Жакыпов.

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Напомним, чемпионат мира по боксу в Белграде стартует 24 октября, когда пройдет жеребьевка турнира, а первые поединки пройдут на следующий день. Казахстан будет представлен во всех 13 весовых категориях. Ранее был выбран капитан национальной команды, а также раскрыты подробности формирования состава.

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