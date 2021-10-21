"Похож на Ломаченко". Чемпион мира отметил яркого дебютанта сборной Казахстана на ЧМ-2021

Легковес Сабырхан Махмуд должен стать одним из открытий чемпионата мира в Сербии, а золотой медалист ЧМ-2013 Биржан Жакыпов сравнил молодого казахстанца в комментарии корреспонденту Vesti.kz с суперзвездой из Украины.

Махмуд вошел в состав обновленной сборной Казахстана, но от дебютанта можно ожидать медаль.

"Я за ним с "молодежки" наблюдаю. Он парень целеустремленный. Характерный боксер. На последней Азии проиграл индусу, но он не в своем весе боксировал, а в 56 килограммах, и ему было трудновато адаптироваться. Но он показал хороший бокс. Очень талантливый парень. Он мне напоминает Василия Ломаченко. Очень похож в боях, но ему нужно еще расти и не пропускать удары", - высказался Жакыпов.

Ранее были выделены несколько ярких дуэлей чемпионата мира, которые могут украсить турнир.

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Напомним, чемпионат мира по боксу в Белграде стартует 24 октября, когда пройдет жеребьевка турнира, а первые поединки пройдут на следующий день. Казахстан будет представлен во всех 13 весовых категориях.

Фото: КФБ

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