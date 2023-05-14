Победы в битвах с Узбекистаном, или сколько медалей завоевал Казахстан на ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 20:07 Комментарии 1
©Дирекция развития спорта

Сборная Казахстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате мира-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире, проходящем в Ташкенте (Узбекистан) состоялись последние финальные бои подопечных Мырзагали Айтжанова.

Четыре казахстанских боксера стали чемпионами мира, выиграв золотые медали, причем двое из них в финале победили представителей Узбекистана - это Нурбек Оралбай (80 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Санжар Ташкенбай (48 кг).

Также серебряную награду завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан Оралбай Нурбек Шымбергенов Асланбек Сабырхан Махмуд Айтжанов Мырзагали
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