Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Комментарии

Казахстан завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Казахстан завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
©instagram.com/boxingkazakhstan/

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай выступил в финале чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов казахстанец встречался с грузином Сахилом Алахвердови. Ташкенбай уверенно провел все три раунда, продемонстрировав преимущество над соперником, что вылилось в единогласное решение судей отдать ему победу.

Таким образом, казахстанский боксер стал первым обладателем золота на чемпионате мира в Ташкенте.

Также сегодня, 13 мая на ринг выйдет Дулат Бекбауов, который в весовой категории до 67 килограммов проведет бой против Асадхужи Муйдинхужаева из Узбекистана.

В воскресенье, 14 мая, еще три казахстанских боксера поспорят за золото чемпионата мира. В первой паре сессии Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, выступит против Ойбека Джураева из Узбекистана.

В четвертой паре в весовой категории до 71 килограмма состоится еще одна дуэль Казахстана и Узбекистана в лице капитана команды Асланбека Шымбергенова и Саиджамшида Джафарова. А в следующем поединке, который пройдет в весе до 80 килограммов, Нурбек Оралбай встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 22:29
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Гимн Казахстана прервали на чемпионате мира по боксу
Вчера , 20:27
Любительский бокс
©Федерация бокса Узбекистана Баходир Джалолов вынудил сдаться соперника после нокдауна в финале ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 20:15
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Видео дуэли Казахстан - Узбекистан за золото на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 19:55
Любительский бокс
©upl.uz Олимпийский чемпион победой нокаутом принес Узбекистану второе золото на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 19:40
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Полное видео победного боя за золото ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Вчера , 19:27
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Чемпион мира по боксу из Казахстана сделал заявление после победы в Ташкенте
Вчера , 18:36
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстан и Узбекистан решили судьбу золота в финале ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 18:17
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстан завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
Вчера , 15:20
Любительский бокс
©instagram.com/aiba_official Казахстанские боксеры провели битву взглядов перед финалом ЧМ-2023
Вчера , 10:39
Любительский бокс
©Дирекция развития спорта Капитан сборной Казахстана узнал о проблеме перед боем за золото ЧМ-2023
Вчера , 08:00
Любительский бокс
©Дирекция развития спорта Какое место занимает Казахстан по числу финалистов на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 07:40
Любительский бокс
©Дирекция развития спорта Дуэль с Узбекистаном. Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за золото ЧМ-2023
Вчера , 01:20
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Битвы с Узбекистаном и бой с казахом из Китая. Расписание финалов ЧМ-2023 по боксу для Казахстана
Вчера , 00:06
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Капитан сборной Казахстана высказался о бое на ЧМ-2023 по боксу перед финалом с узбеком
12 мая, 23:36
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстанский боксер оценил бой на ЧМ-2023 перед финалом с казахом из Китая
12 мая, 22:57
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Видео победного боя чемпиона мира из Казахстана в полуфинале ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 22:40
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Полное видео боя капитана сборной Казахстана за выход в финал ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 21:31
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстанский боксер попал на этнического казаха из Китая в финале ЧМ-2023 в Ташкенте
12 мая, 21:13
Любительский бокс
©IBA Казахский боксер из Китая вышел в финал ЧМ-2023 по боксу и может сразиться с казахстанцем
12 мая, 20:56
Любительский бокс
©instagram.com/boxinguzbekistan_official/ Еще один финал Казахстан - Узбекистан пройдет на ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 20:37
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Капитан сборной Казахстана пробился в финал ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 20:17
Любительский бокс
©instagram.com/boxinguzbekistan_official/ Просившийся в сборную Казахстана узбекский боксер с нокдауном вышел в финал ЧМ-2023
12 мая, 20:02
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстанский боксер сделал смелое заявление перед финалом ЧМ-2023 с узбеком
12 мая, 18:50
Любительский бокс
©Федерация бокса Узбекистана Узбекский боксер отправил в нокдаун чемпиона мира, но остался без финала ЧМ-2023
12 мая, 18:42
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Полное видео боя казахстанца за выход в финал ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 18:32
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахский Ломаченко прокомментировал выход в финал ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 17:58
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Финалист ЧМ-2023 по боксу из Казахстана сделал заявление о бое за золото
12 мая, 17:45
Любительский бокс
©Федерация бокса Узбекистана Неожиданным исходом завершился бой обидчика казахстанца с узбеком за выход в финал ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 17:30
Любительский бокс
©Федерация бокса Узбекистана Джалолов после победы над Кункабаевым досрочно вышел в финал ЧМ-2023 по боксу
12 мая, 17:02
Любительский бокс
©Федерация бокса Узбекистана Казахстан получил второй финал с Узбекистаном на чемпионате мира-2023 по боксу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus