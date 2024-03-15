Победой закончился бой призера чемпионата Азии из Казахстана

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Вчера 09:36
©Кадр из видео

Казахстанские боксеры добились успеха на международном турнире "Мемориал Бранко Пешича" в Белграде (Сербия), передают Vesti.kz

В следующий раунд пробились три боксера:

- Сабыржан Аккалыков (до 71 килограмма) победил венгра Ромео Бузу;

- Ерасыл Жакпеков (до 80) прошел бельгийца Идриса Айтану;

- Диас Молжигитов (до 75), серебряный призер чемпионата Азии-2023 до 22 лет, выиграл у серба Владимира Губаша.

При этом ранее поражения потерпели Оразбек Асылкулов (до 57), Ерасыл Танкай (до 63,5) и Темирлан Мукатаев (до 86).

Напомним, в турнире, который продлится до 17 марта, принимают участие 106 боксеров из 16 стран мира. Сборная Казахстана отправилась в Белград с 12 боксерами.

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