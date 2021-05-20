Первые номера, или кого выбрал Казахстан состязаться с Узбекистаном на ЧА по боксу

Сборная Казахстана по боксу отобрала десять спортсменов, которые поборются за медали чемпионата Азии в ОАЭ и являются фаворитами континентального старта - большинство из них отправится на Олимпиаду в Японию. Немного подробнее о команде - в материале корреспондента Vesti.kz.

Тренерский штаб национальной команды выбрал первых номеров с одной целью - победа в общекомандном зачете. Этого не было с 2015 года, когда казахстанцы в Таиланде взяли пять золотых медалей, а по два первых места остались за хозяевами старта и Узбекистаном. В Дубае, где пройдет новый турнир, конкурент все те же, но Казахстан едет с сильно измененным составом.

Состав команды на чемпионат Азии:

49 килограммов - Даниял Сабит;

52 килограмма - Сакен Бибосынов;

56 килограммов: Сабырхан Махмуд;

60 килограммов - Серик Темиржанов;

64 килограмма - Закир Сафиуллин;

69 килограммов - Абылайхан Жусупов;

75 килограммов - Абильхан Аманкул;

81 килограмм - Бекзад Нурдаулетов;

91 килограмм - Василий Левит;

свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев.

С другой стороны, только у трех членов из команды нет заметного опыта битв с лучшими боксерами континента. Но вряд ли Сабит или Махмуд не хотят заявить о себе, ведь показывают едва ли не самый зрелищный бокс в сборной. Яркие, быстрые и дерзкие. Они могут сокрушить любую оппозицию.

Станет проверкой турнир для Бибосынова с Темиржановым, которые впервые поедут на Олимпиаду, но должны каждый раз доказывать, что выбор в их пользу был верным. Один из самых опытных членов команды Сафиуллин тоже дебютант Олимпийских играх, но вряд ли откажется выиграть чемпионат Азии.

У оставшихся пяти боксеров есть медали мировых чемпионатов, но не все они становились лучшими на своем континенте. "Золото" есть в активе только у Левита, который несколько раз уже побеждал. Жусупов и Кункабаев боксировали в финале, но оба уступили конкурентам из Узбекистана.

Чемпион мира Нурдаулетов впервые попробует себя на таком турнире, а у Аманкула есть бронзовая медаль с розыгрыша 2017 года. Но сможет ли сборная повторить достижение 2015 года, когда победителями помимо Левита стали Олжас Саттыбаев, Данияр Елеусинов, Адильбек Ниязымбетов и Иван Дычко.

Состав команды, которые выиграл лицензии на Игры-2020:

52 килограмма - Сакен Бибосынов;

57 килограммов - Серик Темиржанов;

63 килограмма - Закир Сафиуллин;

69 килограммов - Абылайхан Жусупов;

75 килограммов - Абильхан Аманкул;

81 килограмм - Бекзад Нурдаулетов;

91 килограмм - Василий Левит;

свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев.

Возможно, что сборная-2021 и сборная-2015 примерно сопоставимы. Есть заметные персонажи, сильные боксеры и тот же самый главный конкурент - команда из Узбекистана. Предположим, что не всем казахстанским боксерам хватит опыта, ведь чемпионат Азии, это особенный турнир, но у сборной Казахстана в ее текущем сочетании интересные перспективы на Олимпиаде в Токио.

Сборная Казахстана объявила состав на чемпионат Азии по боксу в Дубае

Добавим, что ранее стали известны призовые за медали на континентальном турнире, а сборная Узбекистана обнародовала свой состав на предолимпийский старт. Объявила заявку и женская сборная Казахстана. Турнир в ОАЭ начнется 21 мая.

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