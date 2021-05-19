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Олимпийский чемпион, победитель ЧМ и жесткий профи. Кого отправил Узбекистан на чемпионат Азии по боксу

Также в составе медалисты ЧА, Азиатских игр.

Олимпийский чемпион, победитель ЧМ и жесткий профи. Кого отправил Узбекистан на чемпионат Азии по боксу
Фото: olympic.uz
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Постепенно сборные прибывают в Дубай, где в скором времени начнется чемпионат Азии по боксу. В ОАЭ уже отправился Узбекистан, который является прямым конкурентом казахстанской команды. Причем на любом турнире. Кого заявили на турнир победители медального зачета прошлого континентального первенства - в материале корреспондента Vesti.kz.

Соревновательная программа предстоящего ЧА предусматривает розыгрыш медалей в десяти весовых категориях. Это дало сборным повезти на турнир не только основной костяк из олимпийцев, но и дополнительно двух перспективных молодых боксеров.

По крайней мере, многие команды так и сделали: Казахстан, Узбекистан, Индия. 

На прошлом ЧА в медальном зачете у мужчин выиграли узбекские боксеры. В их активе было четыре "золота" против наших двух. Третьими на финише были индусы.

На предстоящий континентальный турнир сборная Узбекистана вновь выставит сильнейший состав. На ринг выйдут практически все олимпийцы. Исключением стала категория до 75 килограммов. Саиджамшид Жафаров заменил Фаната Кахрамонова, который в Аммане завоевал квоту.

Поехал в ОАЭ и Абдумалик Халаков. Молодой боксер побеждал на чемпионате страны. В 2018 году он выиграл юношеские Олимпийские игры, а в 2020-м взял верх в финале соревнований в Финляндии над чемпионом мира-2017 из Казахстана Кайратом Ералиевым.

Будет биться в Дубае олимпийский чемпион, победитель ЧМ Шахобиддин Зоиров. В его активе победы на Азиаде и мировом первенстве. В деле и бронзовый призер ЧМ Бобо-Усмон Батуров. В самом тяжелом весе позицию закрывает чемпион мира, топ-проспект в профи Баходир Жалолов. В общем, команда собралась серьезная.

Полностью состав выглядит следующим образом:

До 49 килограммов: Нодиржон Мирзахмедов
До 52 килограммов: Шахобиддин Зоиров
До 56 килограммов: Миразиз Мирзахалилов
До 60 килограммов: Абдумалик Халаков
До 64 килограммов: Элнур Абдураимов
До 69 килограммов: Бобо-Усмон Батуров
До 75 килограммов: Саиджамшид Жафаров
До 81 килограмма: Дилшодбек Рузметов
До 91 килограмма: Санжар Турсунов
Свыше 91 килограмма: Баходир Жалолов.

Добавим, что чемпионат Азии пройдет в ОАЭ с 21 по 31 мая. Казахстан выступит сильнейшим составом во главе с теми, кто завоевал олимпийские лицензии. Подробный разбор по этой теме читайте на сайте в ближайшее время.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020 Япония ОАЭ

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