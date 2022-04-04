Определился соперник первого медалиста из Казахстана на турнире по боксу в Таиланде

Казахстанец Нурбек Оралбай узнал соперника после досрочного выхода в полуфинал международного турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оралбай, выступающий категории до 81 килограмма, будет боксировать с Анаватом Тонгкатоком из Таиланда. Их поединок пройдет 6 апреля.

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Ранее четыре казахстанских боксера провели стартовые поединки: трое прошли в четвертьфинал, а один досрочно выбыл из турнира.

Добавим, что в Таиланде от национальной сборной Казахстана заявлены 11 боксеров.

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