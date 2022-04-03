Видео полного боя, или как призер Олимпиады Бибосынов выиграл казахстанское дерби в Таиланде

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя между двумя казахстанскими боксерами, который состоялся на международном турнире Thailand Open.

Как сообщают Vesti.kz, чемпион мира и призер Олимпиады Сакен Бибосынов выиграл стартовый поединок. В весовой категории до 52 килограммов он встречался со своим соотечественником Санжаром Ташкенбаем и выиграл единогласным решением судей.

Победа позволила Бибосынову выйти в четвертьфинал. Отметим, что первую медаль на турнире Казахстану уже принес Нурбек Оралбай.