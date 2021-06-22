Опасность из Узбекистана, или кто может остановить капитана сборной Казахстана по боксу на пути к олимпийской мечте

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев поедет на Олимпиаду в Токио, как один из фаворитов супертяжелого дивизиона, ведь он выходил в финалы практически всех крупных турниров последних лет. А сможет ли казахстанец реализовать свои "козыри"? О конкурентах лидера национальной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

29-летний Кункабаев в самом расцвете сил, но Игры в Японии могут стать для него последними. Он практически ушел в профессионалы, а напоследок желает принести Казахстану золотую олимпийскую медаль. Амбициозно, но достижимо. Почему? Попробуем разобраться.

Во-первых, Кункабаев занимает второе место в мировом рейтинге, уступая только Баходиру Жалолову из Узбекистана, а это обязательно скажется на его олимпийском посеве в лучшую сторону. Во-вторых, казахстанец с 2017 года стабильно доходит до финала, а это тоже свидетельствует о его возможностях и навыках в ринге.

Осталось еще раз победить гиганта из Узбекистана. Как это было в 2017 году, когда 190-сантиметровый казахстанец оставил конкурента без медали чемпионата мира в Гамбурге. Или как в 2015 году: Жалолов проиграл в полуфинале раздельным решением судей другой казахстанской звезде - Ивану Дычко.

Но это мысли на финал. А есть и другие конкуренты. Например, британец Фрэйзер Кларк или Мурад Алиев из Франции. Приедет еще дуэт из Азербайджана и России - Махаммад Абдуллаев и Иван Верясов. Все они - опасные боксеры, которые вышли на Игры через европейскую квалификацию. А был ли на Олимпиаде чемпион из Африки?

Камерунец Инон Ньейо Максим едет в Японию, как лучший боксер своего континента. Поддержит его Шоуаиб Булудинат из Алжира. Еще четыре боксера представят американский континент: это Дайниер Кристи Перу Джастис из Кубы, Кристиан Салседо из Колумбии, Ричард Торрес-младший из США и Дамион Ричард Браун из Ямайки.

Есть еще пару интересных конкурентов с азиатской квалификации - Сатиш Кумар из Индии и Джастис Хани из Австралии. Обоих объединяет тот факт, что могли стать соперниками Кункабаева по полуфиналам на крупнейших стартах, но на бои не вышли, ограничившись бронзовой медалью. Неизвестно, помешали ли им травмы, или они были не готовы к встрече с Кункабаевым, но казахстанец в обоих случаях квалифицировался без борьбы. Вариант, что это повторится снова, вполне реален.

А вы помните, кто соперничал с Дычко в 2016 году? Казахстанец стартовал с победы над Магомедрасулом Межидовым из Азербайджана, а во втором круге выиграл у Аягба Эфе из Нигерии. В полуфинале Дычко уступил британцу Джозефу Джойсу, который в 1/4 остановил Жалолова и оставил его за чертой пьедестала. Чемпионом турнира стал француз Тони Йока.

Согласитесь, крепкая была компания. В Токио, скорее всего, будет не так много ярких имен, а финал с боксерами Казахстана и Узбекистана станет логичной развязкой олимпийского цикла. Кункабаев хочет стать чемпионом Игр, но у него не так много времени, чтобы подготовить сюрприз для узбекского конкурента, ставшего в последние годы настоящей непроходимой стеной. Выход только один - нокаут.

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Напомним, ранее стало известно, что сборная Казахстана начала подготовку к Олимпиаде в Японии. Возможно, что на подготовке национальной команды должно сказаться выступление на чемпионате Азии, где не было выиграно ни одной золотой медали.

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