Провал звезды из Узбекистана. Как 25-летний проспект отбирал медали у казахстанцев до нокаута в США

Звезда олимпийского бокса Бектемир Меликузиев (7-1, 6 КО) неожиданно проиграл американцу Габриэлю Росадо (26-13-1, 15 КО), но имя узбекского боксера связано с Казахстаном. Суперсредневес оказал влияние на карьеры пары спортсменов, выбивая их из борьбы на ведущих турнирах. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Меликузиеву всего 25 лет, а в его коллекции есть медали чемпионатов мира, Азии и даже Олимпийских игр. Он ворвался в олимпийский бокс в 2015 году, когда выстрелил на континентальном турнире. ЧА в Таиланде был сверхуспешным для казахстанцев, ведь выиграны были пять золотых медалей из десяти, но в категории до 75 килограммов некому было остановить дебютанта из Узбекистана.

В четвертьфинале Меликузиев был признан победителем раздельным решением судей в поединке с Жанибеком Алимханулы, а затем принес своей сборной одно из двух завоеванных первых мест. Казахстанская звезда, которая всего пару лет назад выигрывала мировой чемпионат, осталась без пьедестала. Своего рода, это была сенсация.

Реванш мог состояться на ЧМ-2015 в Дохе, и боксеры планомерно шли к еще одной дуэли. Они могли сойтись в полуфинале, но узбекский боксер соперника не дождался: Алимханулы проиграл Майклу О'Рейлли из Ирландии и снова остался без медали. Меликузиев турнир не выиграл, уступив в финале Арлену Лопесу из Кубы.

В 2016 году конкуренты могли пересечься в финале Олимпийских игр, но снова туда добрался только боксер из Узбекистана. Алимханулы в третий раз подряд уступил раздельным решением судей - на этот раз Камрану Шахсуварлы из Азербайджана, и снова остался без медали. После этого лидер казахстанской сборной уйдет в профессионалы, перед этим в очень странном бою проиграв Михаилу Коханчику на национальном чемпионате.

Новое противостояние началось в 2017 году. Оппонентом Меликузиева, который поднялся в категорию до 81 килограмма, стал Ерик Альжанов. Казахстанец тоже потяжелел перед чемпионатом Азии в Ташкенте, но после финальной встречи с узбекским конкурентом стал серебряным призером старта. Бой закончился единогласным решением судей, а их дуэль продолжилась на первенстве мира.

В Гамбурге боксеры пересеклись в четвертьфинале. В очень близком поединке встречу выиграл Меликузиев: судейская бригада отдала ему победу со счетом 3:2. Но турнир полутяжеловес из Узбекистана не выиграл, уступив в следующем круге Джо Уорду из Ирландии. Что же касается Альжанова, то один из самых мужественных казахстанских боксеров на крупные турниры больше не выходил.

Был и еще один примечательный бой. В 2018 году узбекский проспект наведался в столицу Казахстана, где выиграл поединки у обоих восходящих звезд национальной сборной. Сначала был обыгран будущий чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, а в финале - следующий победитель первенства Азии Бек Нурмаганбет. Последний ушел в профессионалы.

В 2019 году Меликузиев перебрался в профессиональный бокс, но пока с казахстанцами не пересекался. А вот его соперники - да. Например, американец Вон Александер (15-5, 9 КО). В ноябре 2018 года Алимханулы переиграл соперника раздельным решением судей, а через 13 месяцев узбекский боксер повторил успех и выиграл у американца со счетом 3:0.

Следующий - Росадо. 35-летний боксер почти всю карьеру был средневесом и только последние пару лет поднялся на один дивизион выше. За 15 лет карьеры американец проиграл 13 встреч, но только четыре боя проиграл досрочно. Да и те, техническим нокаутом. Не смог добиться тотального уничтожения Росадо и Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), хоть и полностью доминировал в бою. Казахстанец выиграл все шесть проведенных раундов, а в седьмом команда Росадо отказалась от продолжения борьбы.

Сложности у американца были в бою и с Меликузиевым, ведь он оказался в нокдауне уже в первой трехминутке. Казалось, что ветерана ждет еще одно поражение, а он взял и нокаутировал соперника. Эффектная атака может претендовать на "Нокаут года", а Узбекистан потерял одного из самых агрессивных своих представителей. Во всяком случае, на время.

Фото: КФБ©️

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