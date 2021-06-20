Нокаутированный Головкиным Росадо побывал в нокдауне, но вырубил узбекского боксера

35-летний американский боксер Габриэль Росадо (26-13-1, 15 КО) одержал досрочную победу над 25-летним проспектом из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым (7-0, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Эль-Пасо (Техас, США).

Меликузиев, призер Олимпиады и чемпионата мира, мощно начал бой, отправив уже в первом раунде Росадо в нокдаун. Но в третьем раунде сам узбек пропустил очень мощный удар от американца, после которого не смог подняться.

Одержав победу, Росадо завоевал титулы WBA Continental Americas и WBO International во втором среднем весе. Меликузиев потерпел первое поражение в профи.

Напомним, что в 2013 году Росадо претендовал на пояса с казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), но был нокаутирован в седьмом раунде.

Также в рамках этого вечера бокса последний соперник GGG поляк Камил Шеремета (21-1, 5 КО) досрочно проиграл экс-чемпиону мира из Мексики Хайме Мунгии (37-0, 30 КО).

Видео полного боя, или как битый Головкиным Шеремета не смог выстоять против Мунгии

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!