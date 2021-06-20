Видео полного боя, или как битый Головкиным Шеремета не смог выстоять против Мунгии

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя, в котором поляк Камил Шеремета (21-1, 5 КО) потерпел поражение от экс-чемпиона мира из Мексики Хайме Мунгии (37-0, 30 КО).
Как сообщают Vesti.kz, на кону поединка, который прошел в Эль-Пасо (Техас, США) стоял титул WBO Inter-Continental в среднем весе, принадлежащий мексиканцу.
После шестого раунда Шеремета, который в предыдущем бою проиграл с чемпиону мира по версиям IBF и IBO в этом дивизионе Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), отказался от продолжения боя.
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