Последний соперник Головкина досрочно проиграл экс-чемпиону мира из Мексики

Экс-чемпион мира Хайме Мунгия (37-0, 30 КО) из Мексики одержал победу над поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок прошел в Эль-Пасо (США). На кону стоял титул WBO Inter-Continental в среднем весе, принадлежащий мексиканцу.

Бой был запланирован на 12 раундов, но завершился после шестого. Шеремета отказался от его продолжения.

Для 24-летнего Мунгии эта победа стала 37-й в профи. Он дебютировал в среднем дивизионе в январе 2020 года, отказавшись от титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, и ни раз заявлял о желании встретиться в ринге с чемпионом IBF и IBO Геннадием Головкиным. Шеремета же потерпел второе поражение подряд. В предыдущем бою он проиграл GGG техническим нокаутом.

При этом изначально мексиканец должен был драться с Мацеем Сулецки, но тот получил травму.

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