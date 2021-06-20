Нокаут года? Видео, как экс-соперник Головкина встал после нокдауна и вырубил призера Олимпиады и ЧМ из Узбекистана

Предлагаем вашу вниманию видео досрочной победы американского боксера Габриэля Росадо (26-13-1, 15 КО) над 25-летним топ-проспектом из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым (7-0, 6 КО).
Как сообщают Vesti.kz, бой прошел в рамках вечера бокса в Эль-Пасо (Техас, США). Меликузиев, который является призером Олимпиады и чемпионата мира, в первом раунде отправил Росандо в нокдаун, но в третьем был сам мощно нокаутирован.
Стриминговый сервис DAZN, который вел трансляцию шоу, назвал победу американца нокаутом года.
Напомним, что в 2013 году Росадо встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и был нокаутирован им в седьмом раунде.
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